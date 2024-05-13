Сорокин Анатолий Егорович 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Анатолий Егорович

Место рождения

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Сорокин Егор Иванович

Мать: Сорокина (Усачева) Анастасия Савельевна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Работа или профессия
1954
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
1957

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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