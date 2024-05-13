Сорокин Анатолий Егорович
Место рождения4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Работа или профессия
1954
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
1957
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно