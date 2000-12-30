Сорокина (Усачева) Анастасия Савельевна 24.10.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина (Усачева) Анастасия Савельевна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.10.1911

Дата смерти

30.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1911

Отец: Усачев Савелий Данилович

Мать: Усачева (Шипулина) Марфа Сергеевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Крещение
26.10.1911
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.1931

Дочь: Дубских (Сорокина) Таисия Егоровна

Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1937

Сын: Сорокин Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1940

Сын: Сорокин Владимир Егорович

Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Вадопшина (Сорокина) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1945

Сын: Сорокин Юрий Егорович

Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
26.04.1948

Дочь: Гавриленко (Сорокина) Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
01.04.1951

Дочь: Кострубова (Сорокина) Галина Егоровна

Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
12.04.1951

Муж: Сорокин Егор Иванович

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Смерть
30.12.2000
г. Бишкек

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