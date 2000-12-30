Сорокина (Усачева) Анастасия Савельевна
Место рождения
Дата рождения24.10.1911
Дата смерти30.12.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1911
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Крещение
26.10.1911
Рождение ребёнка
25.10.1931
Дочь: Дубских (Сорокина) Таисия Егоровна
Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Сорокин Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сорокин Владимир Егорович
Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Вадопшина (Сорокина) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
26.04.1948
Дочь: Гавриленко (Сорокина) Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
01.04.1951
Дочь: Кострубова (Сорокина) Галина Егоровна
Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
12.04.1951
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Егор Иванович
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Смерть
30.12.2000
г. Бишкек