Сорокин Юрий Егорович 1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Юрий Егорович

Место рождения

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия

Дата рождения

1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Сорокин Егор Иванович

Мать: Сорокина (Усачева) Анастасия Савельевна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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