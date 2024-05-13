Сорокин Юрий Егорович
Место рождения4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Дата рождения1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно