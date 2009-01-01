город Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семипалатинская область, Усть-Каменогорский уезд
123Усть-Каменоторск, уездный город, находится на правом берегу р. Иртыша, у устья р. Ульбы. От Семипалатинска — 202 верстыВсех дворов: 805. 5555
Семипалатинская область, Усть-Каменогорский уезд, Усть-Каменогорский станица юрт
159Усть-Каменогорский пос., ст. пр.Всех дворов: 140. 779 ୲ 108

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорская городская администрация
город Усть-КаменогорскӨскемен қ.631010000

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