Сорокин Владимир Егорович 1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Владимир Егорович

Место рождения

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия

Дата рождения

1940

Дата смерти

05.06.2000

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

Дети

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Сорокин Егор Иванович

Мать: Сорокина (Усачева) Анастасия Савельевна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
1962

Жена: Сорокина Светлана

Рождение ребёнка
08.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Светлана

Рождение ребёнка
05.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Светлана

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
05.06.2000
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

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