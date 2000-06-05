Сорокин Владимир Егорович
Место рождения4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Дата рождения1940
Дата смерти05.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1962
Жена: Сорокина Светлана
Рождение ребёнка
08.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Светлана
Рождение ребёнка
05.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Светлана
Смерть
05.06.2000