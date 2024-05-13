Сорокина Светлана Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Светлана

Сорокина Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1962

Муж: Сорокин Владимир Егорович

Рождение ребёнка
08.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Владимир Егорович

Рождение ребёнка
05.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Владимир Егорович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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