Сорокина Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1962
Рождение ребёнка
08.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
05.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Владимир Егорович
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно