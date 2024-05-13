Усачева (Шипулина) Марфа Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти07.01.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1900
Рождение ребёнка
20.01.1901
Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович
Рождение ребёнка
22.05.1904
Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович
Рождение ребёнка
22.04.1907
Дочь: Пирожкова (Усачева) Александра Савельевна
Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович
Рождение ребёнка
01.08.1909
Дочь: Вострикова (Усачева) Мария Савельевна
Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович
Рождение ребёнка
24.10.1911
Дочь: Сорокина (Усачева) Анастасия Савельевна
Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович
Рождение ребёнка
09.01.1914
Дочь: (Усачева) Татьяна Савельевна
Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович
Рождение ребёнка
09.01.1914
Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович
Рождение ребёнка
29.03.1915
Дочь: Гетманова (Усачева) Анна Савельевна
Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович
Рождение ребёнка
16.01.1918
Сын: Усачев Афанасий Савельевич
Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович
Рождение ребёнка
02.07.1923
Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович
Смерть
07.01.1932
Похороны
09.01.1932