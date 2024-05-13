Усачева (Шипулина) Марфа Сергеевна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачева (Шипулина) Марфа Сергеевна

Место рождения

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1882

Дата смерти

07.01.1932

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Шипулин Сергей Никонорович

Мать: Шипулина Елена Степановна

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
07.01.1900

Муж: Усачев Савелий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.01.1901

Сын: Усачев Ефрем Савельевич

Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.05.1904

Сын: Усачев Михаил Савельевич

Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.04.1907

Дочь: Пирожкова (Усачева) Александра Савельевна

Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1909

Дочь: Вострикова (Усачева) Мария Савельевна

Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.10.1911

Дочь: Сорокина (Усачева) Анастасия Савельевна

Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.01.1914

Дочь: (Усачева) Татьяна Савельевна

Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.01.1914

Сын: Усачев Иван Савельевич

Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.03.1915

Дочь: Гетманова (Усачева) Анна Савельевна

Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.01.1918

Сын: Усачев Афанасий Савельевич

Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.07.1923

Сын: Усачев Иван Савельевич

Отец ребёнка: Усачев Савелий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
07.01.1932
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
09.01.1932
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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