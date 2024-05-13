Пирожкова (Усачева) Александра Савельевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1907
Дата смерти?.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1907
Место жительства
Неизвестно
Крещение
23.04.1907
Бракосочетание
20.01.1927
Рождение ребёнка
29.02.1928
Сын: Пирожков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Пирожков Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
26.09.1929
Дочь: (Пирожкова) Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Пирожков Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1940
Сын: Пирожков Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Пирожков Сергей Андреевич
Смерть
?.07.1978
г. Бишкек
Похороны
?.07.1978
г. Бишкек