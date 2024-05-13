Пирожкова (Усачева) Александра Савельевна 22.04.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пирожкова (Усачева) Александра Савельевна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.04.1907

Дата смерти

?.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1907

Отец: Усачев Савелий Данилович

Мать: Усачева (Шипулина) Марфа Сергеевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Крещение
23.04.1907
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
20.01.1927

Муж: Пирожков Сергей Андреевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.02.1928

Сын: Пирожков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Пирожков Сергей Андреевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.09.1929

Дочь: (Пирожкова) Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Пирожков Сергей Андреевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.09.1940

Сын: Пирожков Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Пирожков Сергей Андреевич

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Смерть
?.07.1978
г. Бишкек
Похороны
?.07.1978
г. Бишкек

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