Пирожков Алексей Сергеевич 29.02.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пирожков Алексей Сергеевич

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.02.1928

Дата смерти

19.03.2013

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
29.02.1928

Отец: Пирожков Сергей Андреевич

Мать: Пирожкова (Усачева) Александра Савельевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
19.03.2013
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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