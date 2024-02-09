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Пирожков Сергей Андреевич

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.07.1905

Дата смерти

15.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
08.07.1905
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.06.1917
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
20.01.1927

Жена: Пирожкова Александра Савельевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.02.1928

Сын: Пирожков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Пирожкова Александра Савельевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.09.1929

Дочь: Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Пирожкова Александра Савельевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
1937
Рождение ребёнка
20.09.1940

Сын: Пирожков Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Пирожкова Александра Савельевна

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Военная служба
1941
Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Смерть
15.10.1942
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