Пирожков Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1905
Дата смерти15.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
08.07.1905
Упоминание
01.06.1917
Бракосочетание
20.01.1927
Рождение ребёнка
29.02.1928
Сын: Пирожков Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Пирожкова Александра Савельевна
Рождение ребёнка
26.09.1929
Дочь: Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Пирожкова Александра Савельевна
Упоминание
1937
Рождение ребёнка
20.09.1940
Сын: Пирожков Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Пирожкова Александра Савельевна
Военная служба
1941
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1942