Шипулин Сергей Никонорович 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипулин Сергей Никонорович

Место рождения

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1858

Дата смерти

05.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Шипулин Никонор Васильевич

Мать: Шипулина (Вольных) Марфа Мартынова

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1881

Жена: Шипулина Елена Степановна

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Усачева (Шипулина) Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Шипулина Елена Степановна

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.11.1883

Сын: Шипулин Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Шипулина Елена Степановна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1886

Сын: Шипулин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Шипулина Елена Степановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.06.1889

Дочь: (Шипулина) Феврония Сергеевна

Мать ребёнка: Шипулина Елена Степановна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.01.1895

Сын: Шипулин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Шипулина Елена Степановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
05.09.1908
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
07.09.1908
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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