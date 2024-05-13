Шипулин Сергей Никонорович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти05.09.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1881
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Усачева (Шипулина) Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Шипулина Елена Степановна
Рождение ребёнка
26.11.1883
Мать ребёнка: Шипулина Елена Степановна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шипулин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Шипулина Елена Степановна
Рождение ребёнка
25.06.1889
Дочь: (Шипулина) Феврония Сергеевна
Мать ребёнка: Шипулина Елена Степановна
Рождение ребёнка
?.01.1895
Мать ребёнка: Шипулина Елена Степановна
Смерть
05.09.1908
Похороны
07.09.1908