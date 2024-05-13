Шипулина Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти26.02.1896
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Степан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1881
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Усачева (Шипулина) Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Шипулин Сергей Никонорович
Рождение ребёнка
26.11.1883
Отец ребёнка: Шипулин Сергей Никонорович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шипулин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Шипулин Сергей Никонорович
Рождение ребёнка
25.06.1889
Дочь: (Шипулина) Феврония Сергеевна
Отец ребёнка: Шипулин Сергей Никонорович
Рождение ребёнка
?.01.1895
Отец ребёнка: Шипулин Сергей Никонорович
Смерть
26.02.1896
Похороны
28.02.1896