Шипулина Елена Степановна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШипулина Елена Степановна

Шипулина Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

26.02.1896

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Степан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1881

Муж: Шипулин Сергей Никонорович

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Усачева (Шипулина) Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Шипулин Сергей Никонорович

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.11.1883

Сын: Шипулин Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Шипулин Сергей Никонорович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1886

Сын: Шипулин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Шипулин Сергей Никонорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.06.1889

Дочь: (Шипулина) Феврония Сергеевна

Отец ребёнка: Шипулин Сергей Никонорович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.01.1895

Сын: Шипулин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Шипулин Сергей Никонорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
26.02.1896
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
28.02.1896
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.