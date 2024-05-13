Шипулин Никонор Васильевич 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипулин Никонор Васильевич

Место рождения

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Шипулин Василий Григорьевич

Мать: Шипулина Прасковья Павловна

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1857

Жена: Шипулина (Вольных) Марфа Мартынова

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шипулин Сергей Никонорович

Мать ребёнка: Шипулина (Вольных) Марфа Мартынова

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Поркусова (Шипулина) Анна Никоноровна

Мать ребёнка: Шипулина (Вольных) Марфа Мартынова

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

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