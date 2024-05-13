Шипулин Никонор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шипулин Сергей Никонорович
Мать ребёнка: Шипулина (Вольных) Марфа Мартынова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Поркусова (Шипулина) Анна Никоноровна
Мать ребёнка: Шипулина (Вольных) Марфа Мартынова
Смерть
Неизвестно