Шипулина (Вольных) Марфа Мартынова 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипулина (Вольных) Марфа Мартынова

Место рождения

Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Вольных Мартын Павлович

Мать: Вольных Юлиана Егоровна

Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1857

Муж: Шипулин Никонор Васильевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шипулин Сергей Никонорович

Отец ребёнка: Шипулин Никонор Васильевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Поркусова (Шипулина) Анна Никоноровна

Отец ребёнка: Шипулин Никонор Васильевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

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