Шипулина (Вольных) Марфа Мартынова
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Вольных Мартын Павлович
Мать: Вольных Юлиана Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шипулин Сергей Никонорович
Отец ребёнка: Шипулин Никонор Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Поркусова (Шипулина) Анна Никоноровна
Отец ребёнка: Шипулин Никонор Васильевич
Смерть
Неизвестно