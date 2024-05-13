Вольных Юлиана Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
1824
Сын: Вольных Алексей Мартынович
Отец ребёнка: Вольных Мартын Павлович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Вольных) Варвара Мартынова
Отец ребёнка: Вольных Мартын Павлович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Шипулина (Вольных) Марфа Мартынова
Отец ребёнка: Вольных Мартын Павлович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Вольных Мартын Павлович
Смерть
Неизвестно