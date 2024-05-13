Вольных Юлиана Егоровна 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вольных Юлиана Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
1822

Муж: Вольных Мартын Павлович

Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Вольных Алексей Мартынович

Отец ребёнка: Вольных Мартын Павлович

Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Вольных) Варвара Мартынова

Отец ребёнка: Вольных Мартын Павлович

Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Шипулина (Вольных) Марфа Мартынова

Отец ребёнка: Вольных Мартын Павлович

Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Вольных Семен Мартынович

Отец ребёнка: Вольных Мартын Павлович

Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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