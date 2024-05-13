Вольных Мартын Павлович 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВольных Мартын Павлович

Вольных Мартын Павлович

Место рождения

Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Вольных Павел

Мать: не указана

Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1822

Жена: Вольных Юлиана Егоровна

Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Вольных Алексей Мартынович

Мать ребёнка: Вольных Юлиана Егоровна

Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Вольных) Варвара Мартынова

Мать ребёнка: Вольных Юлиана Егоровна

Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Шипулина (Вольных) Марфа Мартынова

Мать ребёнка: Вольных Юлиана Егоровна

Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Вольных Семен Мартынович

Мать ребёнка: Вольных Юлиана Егоровна

Алексеевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.