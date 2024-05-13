Вольных Мартын Павлович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Вольных Павел
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1822
Жена: Вольных Юлиана Егоровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Вольных Алексей Мартынович
Мать ребёнка: Вольных Юлиана Егоровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Вольных) Варвара Мартынова
Мать ребёнка: Вольных Юлиана Егоровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Шипулина (Вольных) Марфа Мартынова
Мать ребёнка: Вольных Юлиана Егоровна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Вольных Юлиана Егоровна
Смерть
Неизвестно