Гетманова (Усачева) Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетманова (Усачева) Анна Савельевна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1915

Отец: Усачев Савелий Данилович

Мать: Усачева Марфа Сергеевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
30.03.1915
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.06.1917
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.05.1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луканина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Гетманов Иван Семенович

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гетманов Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Иммиграция
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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