Гетманова (Усачева) Анна Савельевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1915
Отец: Усачев Савелий Данилович
Мать: Усачева Марфа Сергеевна
Крещение
30.03.1915
Упоминание
01.06.1917
Упоминание
01.05.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луканина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Гетманов Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иммиграция
Неизвестно
Смерть
Неизвестно