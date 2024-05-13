Луканина (Гетманова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2001
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луканин Борис
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луканин Борис
Рождение ребёнка
?.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луканин Борис
Смерть
2001