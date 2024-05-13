Луканина (Гетманова) Валентина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Луканина (Гетманова) Валентина Ивановна

Место рождения

Алейск, город Алейск, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Мать

1915 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гетманов Иван Семенович

Мать: Гетманова (Усачева) Анна Савельевна

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луканин Борис

Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луканин Борис

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луканин Борис

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Смерть
2001
Алейск, город Алейск, Алтайский край

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