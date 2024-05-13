Луканин Борис
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луканина (Гетманова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
?.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луканина (Гетманова) Валентина Ивановна
Смерть
2008