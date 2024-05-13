Луканин Борис Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Луканин Борис

Место рождения

Алейск, город Алейск, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луканина (Гетманова) Валентина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луканина (Гетманова) Валентина Ивановна

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луканина (Гетманова) Валентина Ивановна

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Смерть
2008

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