Усачев Ефрем Савельевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1901
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1901
Место жительства
Неизвестно
Крещение
21.01.1901
Бракосочетание
23.10.1919
Рождение ребёнка
?.12.1920
Мать ребёнка: Усачева (Шестакова) Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Санина (Усачева) Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Усачева (Шестакова) Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Усачева) Зоя Ефремовна
Мать ребёнка: Усачева (Шестакова) Анна Фроловна
Смерть
1953