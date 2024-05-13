Усачев Ефрем Савельевич 20.01.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУсачев Ефрем Савельевич

Усачев Ефрем Савельевич

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.01.1901

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1901

Отец: Усачев Савелий Данилович

Мать: Усачева (Шипулина) Марфа Сергеевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
21.01.1901
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
23.10.1919

Жена: Усачева (Шестакова) Анна Фроловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.12.1920

Сын: Усачев Дмитрий Ефремович

Мать ребёнка: Усачева (Шестакова) Анна Фроловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Санина (Усачева) Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Усачева (Шестакова) Анна Фроловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Усачева) Зоя Ефремовна

Мать ребёнка: Усачева (Шестакова) Анна Фроловна

Смерть
1953

Мы используем куки для улучшения работы сайта.