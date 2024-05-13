Усачев Дмитрий Ефремович ?.12.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачев Дмитрий Ефремович

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

?.12.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
?.12.1920

Отец: Усачев Ефрем Савельевич

Мать: Усачева (Шестакова) Анна Фроловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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