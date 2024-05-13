Усачев Дмитрий Ефремович
Место рождения
Дата рождения?.12.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно