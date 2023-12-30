Усачева (Шестакова) Анна Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1919
Рождение ребёнка
?.12.1920
Отец ребёнка: Усачев Ефрем Савельевич
Упоминание
01.05.1924
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Санина Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Усачев Ефрем Савельевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Зоя Ефремовна
Отец ребёнка: Усачев Ефрем Савельевич
Смерть
Неизвестно