Усачева (Шестакова) Анна Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева (Шестакова) Анна Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1919

Муж: Усачев Ефрем Савельевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.12.1920

Сын: Усачев Дмитрий Ефремович

Отец ребёнка: Усачев Ефрем Савельевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.05.1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Санина Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Усачев Ефрем Савельевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Зоя Ефремовна

Отец ребёнка: Усачев Ефрем Савельевич

Смерть
Неизвестно
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