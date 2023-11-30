Вострикова (Усачева) Мария Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Усачева) Мария Савельевна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1909

Отец: Усачев Савелий Данилович

Мать: Усачева Марфа Сергеевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
02.08.1909
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.06.1917
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Перепись населения
Упоминание
01.05.1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Посемейные списки
Рождение ребёнка
1930

Сын: Востриков Павел Степанович

Отец ребёнка: Востриков Степан Ананьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1930

Муж: Востриков Степан Ананьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Путешествие
01.02.1937
Откуда: Боровское Куда: Алейск Колхозная 11
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востриков Степан Ананьевич

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
г. Бишкек
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