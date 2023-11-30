Вострикова (Усачева) Мария Савельевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1909
Отец: Усачев Савелий Данилович
Мать: Усачева Марфа Сергеевна
Крещение
02.08.1909
Упоминание
01.06.1917
Перепись населения
Упоминание
01.05.1924
Посемейные списки
Рождение ребёнка
1930
Сын: Востриков Павел Степанович
Отец ребёнка: Востриков Степан Ананьевич
Бракосочетание
1930
Путешествие
01.02.1937
Откуда: Боровское Куда: Алейск Колхозная 11
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Востриков Степан Ананьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Бишкек