Востриков Степан Ананьевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вострикова (Усачева) Мария Савельевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
06.08.1905
Военная служба
1928
Рождение ребёнка
1930
Сын: Востриков Павел Степанович
Мать ребёнка: Вострикова (Усачева) Мария Савельевна
Бракосочетание
1930
Работа или профессия
20.03.1937
Смерть
Неизвестно