Востриков Степан Ананьевич 02.08.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Востриков Степан Ананьевич

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.08.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вострикова (Усачева) Мария Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Крещение
06.08.1905
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
1928
Рождение ребёнка
1930

Сын: Востриков Павел Степанович

Мать ребёнка: Вострикова (Усачева) Мария Савельевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1930

Жена: Вострикова (Усачева) Мария Савельевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
20.03.1937
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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