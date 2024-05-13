Усачев Афанасий Савельевич 16.01.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачев Афанасий Савельевич

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.01.1918

Дата смерти

11.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1918

Отец: Усачев Савелий Данилович

Мать: Усачева (Шипулина) Марфа Сергеевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усачев Геннадий Афанасиевич

Мать ребёнка: (Сургутанова) Зоя Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Крещение
18.01.1918
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1939

Жена: (Сургутанова) Зоя Антоновна

Военная служба
1940
Смерть
11.04.1942
Ленинградская область, Россия
Похороны
11.04.1942

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