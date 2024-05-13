Усачев Афанасий Савельевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1918
Дата смерти11.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усачев Геннадий Афанасиевич
Мать ребёнка: (Сургутанова) Зоя Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Крещение
18.01.1918
Бракосочетание
1939
Военная служба
1940
Смерть
11.04.1942
Ленинградская область, Россия
Похороны
11.04.1942