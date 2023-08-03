Кострубова (Сорокина) Галина Егоровна
Место рождения4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Дата рождения01.04.1951
Дата смерти03.08.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кострубов Анатолий
г. Бишкек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кострубов Анатолий
Место жительства
Неизвестно
г. Бишкек
Смерть
03.08.2023
г. Бишкек