Кострубова (Сорокина) Галина Егоровна 01.04.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кострубова (Сорокина) Галина Егоровна

Место рождения

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия

Дата рождения

01.04.1951

Дата смерти

03.08.2023

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951

Отец: Сорокин Егор Иванович

Мать: Сорокина (Усачева) Анастасия Савельевна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кострубов Анатолий

г. Бишкек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кострубов Анатолий

Место жительства
Неизвестно
г. Бишкек
Смерть
03.08.2023
г. Бишкек

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