Кострубов Анатолий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКострубов Анатолий

Кострубов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кострубова (Сорокина) Галина Егоровна

г. Бишкек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кострубова (Сорокина) Галина Егоровна

Смерть
Неизвестно

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