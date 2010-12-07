Дубских (Сорокина) Таисия Егоровна
Место рождения
Дата рождения25.10.1931
Дата смерти07.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1931
Путешествие
1936
Откуда: Боровское Куда: 4 отделение АЗС
Путешествие
01.01.1950
Откуда: 4 отделение АЗС Куда: Барнаул
Путешествие
?.06.1950
Откуда: Барнаул Куда: Иркутск
Путешествие
?.12.1950
Откуда: Иркутск Куда: 4 отделение АЗС
Упоминание
01.01.1951
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Похозяйственный учет
Путешествие
?.01.1953
Откуда: 4 отделение АЗС Куда: Пермь
Рождение ребёнка
02.02.1954
Дочь: Фаломеева Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Пермь, Пермский, Пермский край
Путешествие
?.05.1954
Откуда: Пермь Куда: 4 отделение АЗС
Работа или профессия
?.08.1954
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
разнорабочая | Место работы: Алейский зерносовхоз Должность: разнорабочая
Упоминание
01.01.1955
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Похозяйственный учет
Бракосочетание
?.06.1955
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Переехала из дома родителей (запись похозяйственной книги 1955г.)
Рождение ребёнка
15.12.1955
Дочь: Подкопаева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Супрунов Александр Васильевич
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
15.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Супрунов Александр Васильевич
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
23.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Супрунов Александр Васильевич
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1962
Сын: Супрунов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Супрунов Александр Васильевич
Бракосочетание
1968
Муж: скрыто настройками приватности
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Путешествие
?.06.1971
Откуда: Озерское Куда: г. Усть-Каменогорск
Путешествие
2000
Откуда: г. Усть-Каменогорск Куда: Павловск
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.2010
Похороны
09.12.2010