Дубских (Сорокина) Таисия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубских (Сорокина) Таисия Егоровна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.10.1931

Дата смерти

07.12.2010

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1933 г.р.
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Дети

1954 г.р.
1955 г.р.
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1962 г.р.
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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1931

Отец: Сорокин Егор Иванович

Мать: Сорокина Анастасия Савельевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Путешествие
1936
Откуда: Боровское Куда: 4 отделение АЗС
Путешествие
01.01.1950
Откуда: 4 отделение АЗС Куда: Барнаул
Путешествие
?.06.1950
Откуда: Барнаул Куда: Иркутск
Путешествие
?.12.1950
Откуда: Иркутск Куда: 4 отделение АЗС
Упоминание
01.01.1951
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Похозяйственный учет
Путешествие
?.01.1953
Откуда: 4 отделение АЗС Куда: Пермь
Рождение ребёнка
02.02.1954

Дочь: Фаломеева Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Пермь, Пермский, Пермский край
Путешествие
?.05.1954
Откуда: Пермь Куда: 4 отделение АЗС
Работа или профессия
?.08.1954
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
разнорабочая | Место работы: Алейский зерносовхоз Должность: разнорабочая
Упоминание
01.01.1955
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Похозяйственный учет
Бракосочетание
?.06.1955

Муж: Супрунов Александр Васильевич

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Переехала из дома родителей (запись похозяйственной книги 1955г.)
Рождение ребёнка
15.12.1955

Дочь: Подкопаева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Супрунов Александр Васильевич

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
15.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Супрунов Александр Васильевич

Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
23.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Супрунов Александр Васильевич

Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1962

Сын: Супрунов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Супрунов Александр Васильевич

Бракосочетание
1968

Муж: скрыто настройками приватности

Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Путешествие
?.06.1971
Откуда: Озерское Куда: г. Усть-Каменогорск
Путешествие
2000
Откуда: г. Усть-Каменогорск Куда: Павловск
Место жительства
Неизвестно
Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
07.12.2010
Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
09.12.2010
Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
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