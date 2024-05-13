Супрунов Александр Васильевич 02.08.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Супрунов Александр Васильевич

Место рождения

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.08.1933

Дата смерти

19.12.1963

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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1962 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1933

Отец: Супрун Василий Федотович

Мать: Супрунова (Милютева) Прасковья Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
?.06.1955

Жена: Дубских (Сорокина) Таисия Егоровна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
15.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубских (Сорокина) Таисия Егоровна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
15.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубских (Сорокина) Таисия Егоровна

Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
23.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубских (Сорокина) Таисия Егоровна

Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1962

Сын: Супрунов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Дубских (Сорокина) Таисия Егоровна

Смерть
19.12.1963
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Похороны
20.12.1963
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия

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