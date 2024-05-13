Супрунов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1933
Дата смерти19.12.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1933
Место жительства
Неизвестно
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Бракосочетание
?.06.1955
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
15.12.1955
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
15.07.1958
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
23.09.1960
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1962
Сын: Супрунов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Дубских (Сорокина) Таисия Егоровна
Смерть
19.12.1963
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Похороны
20.12.1963
Озерское, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия