Супрунова (Милютева) Прасковья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСупрунова (Милютева) Прасковья Даниловна

Супрунова (Милютева) Прасковья Даниловна

Место рождения

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.10.1905

Дата смерти

11.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905

Отец: Милютев Данил

Мать: Милютева Прасковья Прокопьевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
16.10.1905
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Иммиграция
1918
Бракосочетание
1924

Муж: Супрун Василий Федотович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.05.1925
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.12.1925

Сын: Супрун Иван Васильевич

Отец ребёнка: Супрун Василий Федотович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.05.1927

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Супрун Василий Федотович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.05.1929

Сын: Супрун Павел Васильевич

Отец ребёнка: Супрун Василий Федотович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.05.1929

Сын: Супрун Василий Васильевич

Отец ребёнка: Супрун Василий Федотович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
31.12.1929
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.02.1931

Сын: Супрунов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Супрун Василий Федотович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.08.1933

Сын: Супрунов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Супрун Василий Федотович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
31.12.1948
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
11.10.1997
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
13.10.1997
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close