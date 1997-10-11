Супрунова (Милютева) Прасковья Даниловна
Место рождения
Дата рождения14.10.1905
Дата смерти11.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905
Отец: Милютев Данил
Крещение
16.10.1905
Иммиграция
1918
Бракосочетание
1924
Упоминание
01.05.1925
Рождение ребёнка
?.12.1925
Отец ребёнка: Супрун Василий Федотович
Рождение ребёнка
19.05.1927
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Супрун Василий Федотович
Рождение ребёнка
13.05.1929
Отец ребёнка: Супрун Василий Федотович
Рождение ребёнка
13.05.1929
Сын: Супрун Василий Васильевич
Отец ребёнка: Супрун Василий Федотович
Упоминание
31.12.1929
Рождение ребёнка
07.02.1931
Сын: Супрунов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Супрун Василий Федотович
Рождение ребёнка
02.08.1933
Сын: Супрунов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Супрун Василий Федотович
Упоминание
31.12.1948
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1997
Похороны
13.10.1997