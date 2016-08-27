Супрунов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1931
Дата смерти27.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1931
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1959
Рождение ребёнка
30.06.1960
Дочь: Лаптева (Супрунова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Супрунова (Марусенко) Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
27.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Супрунова (Марусенко) Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
25.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Супрунова (Марусенко) Анна Моисеевна
Смерть
27.08.2016
Похороны
27.08.2016