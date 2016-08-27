Супрунов Николай Васильевич 07.02.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Супрунов Николай Васильевич

Место рождения

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.02.1931

Дата смерти

27.08.2016

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.02.1931

Отец: Супрун Василий Федотович

Мать: Супрунова (Милютева) Прасковья Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1959

Жена: Супрунова (Марусенко) Анна Моисеевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.06.1960

Дочь: Лаптева (Супрунова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Супрунова (Марусенко) Анна Моисеевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Супрунова (Марусенко) Анна Моисеевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Супрунова (Марусенко) Анна Моисеевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
27.08.2016
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
27.08.2016
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

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