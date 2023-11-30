Супрун Василий Федотович
Место рождения
Дата рождения23.12.1904
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1904
Отец: Супрун Федот Ефремович
Крещение
02.01.1905
Упоминание
01.01.1910
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Перепись населения
Упоминание
01.06.1917
Перепись населения
Бракосочетание
1924
Упоминание
01.05.1925
Посемейные списки
Рождение ребёнка
?.12.1925
Мать ребёнка: Супрунова Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
19.05.1927
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Супрунова Прасковья Даниловна
В акте ЗАГСа дата рождения 19.05.1927
Рождение ребёнка
13.05.1929
Мать ребёнка: Супрунова Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
13.05.1929
Сын: Супрун Василий Васильевич
Мать ребёнка: Супрунова Прасковья Даниловна
Упоминание
31.12.1929
Похозяйственный учет
Рождение ребёнка
07.02.1931
Сын: Супрунов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Супрунова Прасковья Даниловна
В акте ЗАГСа дата рождения 07.02.1931
Рождение ребёнка
02.08.1933
Сын: Супрунов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Супрунова Прасковья Даниловна
Акт № 62
Место жительства
Неизвестно
Похороны
1935
Смерть
1935
Причина смерти: Воспаление легких | По рассказам до войны, точная дата не известна.