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Супрун Василий Федотович

Место рождения

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.12.1904

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1904

Отец: Супрун Федот Ефремович

Мать: Супрун Екатерина Сергеевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
02.01.1905
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.01.1910
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Перепись населения
Упоминание
01.06.1917
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Перепись населения
Бракосочетание
1924

Жена: Супрунова Прасковья Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.05.1925
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Посемейные списки
Рождение ребёнка
?.12.1925

Сын: Супрун Иван Васильевич

Мать ребёнка: Супрунова Прасковья Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.05.1927

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Супрунова Прасковья Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
В акте ЗАГСа дата рождения 19.05.1927
Рождение ребёнка
13.05.1929

Сын: Супрун Павел Васильевич

Мать ребёнка: Супрунова Прасковья Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.05.1929

Сын: Супрун Василий Васильевич

Мать ребёнка: Супрунова Прасковья Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
31.12.1929
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Похозяйственный учет
Рождение ребёнка
07.02.1931

Сын: Супрунов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Супрунова Прасковья Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
В акте ЗАГСа дата рождения 07.02.1931
Рождение ребёнка
02.08.1933

Сын: Супрунов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Супрунова Прасковья Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Акт № 62
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
1935
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1935
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Воспаление легких | По рассказам до войны, точная дата не известна.
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