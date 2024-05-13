Супрун Федот Ефремович 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Супрун Федот Ефремович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1858

Дата смерти

04.04.1922

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Супрун Ефрем Павлович

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
1880
Бракосочетание
23.10.1887

Жена: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1888

Дочь: (Супрун) Фекла Федотовна

Мать ребёнка: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1891

Дочь: Дуракова (Супрун) Ксения Федотовна

Мать ребёнка: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1892

Сын: Супрун Ефрем Федотович

Мать ребёнка: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1894

Сын: Супрун Сергей Федотович

Мать ребёнка: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.03.1897

Сын: Супрун Николай Федотович

Мать ребёнка: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.01.1901

Дочь: (Супрун) Матрена Федотовна

Мать ребёнка: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна

Мать ребёнка: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.12.1904

Сын: Супрун Василий Федотович

Мать ребёнка: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.02.1908

Дочь: (Супрунова) Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
04.04.1922
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
05.04.1922
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

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