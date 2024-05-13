Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти25.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.11.1921
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Чекрыгин Ефим Кирилович
Рождение ребёнка
18.01.1932
Сын: Чекрыгин Александр Ефимович
Отец ребёнка: Чекрыгин Ефим Кирилович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Чекрыгин Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Чекрыгин Ефим Кирилович
Смерть
25.06.1977
Похороны
27.06.1977