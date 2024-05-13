Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна

Место рождения

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1903

Дата смерти

25.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Супрун Федот Ефремович

Мать: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
14.11.1921

Муж: Чекрыгин Ефим Кирилович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Сын: Чекрыгин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Чекрыгин Ефим Кирилович

Рождение ребёнка
18.01.1932

Сын: Чекрыгин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Чекрыгин Ефим Кирилович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Чекрыгин Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Чекрыгин Ефим Кирилович

Смерть
25.06.1977
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
27.06.1977
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

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