Супрун Николай Федотович
Место рождения
Дата рождения09.03.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1897
Место жительства
Неизвестно
Крещение
10.03.1897
Бракосочетание
31.07.1921
Рождение ребёнка
01.09.1922
Мать ребёнка: Супрун (Троту) Ефросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
?.11.1924
Дочь: (Супрунова) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Супрун (Троту) Ефросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
05.06.1928
Сын: Супрун Василий Николаевич
Мать ребёнка: Супрун (Троту) Ефросиния Григорьевна
Смерть
Неизвестно