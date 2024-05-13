Супрун Николай Федотович 09.03.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Супрун Николай Федотович

Место рождения

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

09.03.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1897

Отец: Супрун Федот Ефремович

Мать: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
10.03.1897
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
31.07.1921

Жена: Супрун (Троту) Ефросиния Григорьевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.09.1922

Сын: Супрун Иван Николаевич

Мать ребёнка: Супрун (Троту) Ефросиния Григорьевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.11.1924

Дочь: (Супрунова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Супрун (Троту) Ефросиния Григорьевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.06.1928

Сын: Супрун Василий Николаевич

Мать ребёнка: Супрун (Троту) Ефросиния Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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