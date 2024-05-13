Супрун (Троту) Ефросиния Григорьевна 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСупрун (Троту) Ефросиния Григорьевна

Супрун (Троту) Ефросиния Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.07.1921

Муж: Супрун Николай Федотович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.09.1922

Сын: Супрун Иван Николаевич

Отец ребёнка: Супрун Николай Федотович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.11.1924

Дочь: (Супрунова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Супрун Николай Федотович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.06.1928

Сын: Супрун Василий Николаевич

Отец ребёнка: Супрун Николай Федотович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.