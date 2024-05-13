Супрун (Троту) Ефросиния Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.07.1921
Рождение ребёнка
01.09.1922
Отец ребёнка: Супрун Николай Федотович
Рождение ребёнка
?.11.1924
Дочь: (Супрунова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Супрун Николай Федотович
Рождение ребёнка
05.06.1928
Сын: Супрун Василий Николаевич
Отец ребёнка: Супрун Николай Федотович
Смерть
Неизвестно