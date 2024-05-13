Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1867

Дата смерти

02.11.1921

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кобизский Сергей Федотович

Мать: Кобизская Елизавета Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
23.10.1887

Муж: Супрун Федот Ефремович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1888

Дочь: (Супрун) Фекла Федотовна

Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1891

Дочь: Дуракова (Супрун) Ксения Федотовна

Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1892

Сын: Супрун Ефрем Федотович

Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1894

Сын: Супрун Сергей Федотович

Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.03.1897

Сын: Супрун Николай Федотович

Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.01.1901

Дочь: (Супрун) Матрена Федотовна

Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна

Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.12.1904

Сын: Супрун Василий Федотович

Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.02.1908

Дочь: (Супрунова) Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.11.1921
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
04.11.1921
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

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