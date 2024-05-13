Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1867
Дата смерти02.11.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1887
Рождение ребёнка
23.09.1888
Дочь: (Супрун) Фекла Федотовна
Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович
Рождение ребёнка
21.01.1891
Дочь: Дуракова (Супрун) Ксения Федотовна
Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович
Рождение ребёнка
24.12.1892
Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович
Рождение ребёнка
15.09.1894
Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович
Рождение ребёнка
09.03.1897
Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович
Рождение ребёнка
27.01.1901
Дочь: (Супрун) Матрена Федотовна
Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна
Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович
Рождение ребёнка
23.12.1904
Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович
Рождение ребёнка
13.02.1908
Дочь: (Супрунова) Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Супрун Федот Ефремович
Смерть
02.11.1921
Похороны
04.11.1921