Кобизский Сергей Федотович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти10.01.1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Кобизский Федот
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1866
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Кобизская Елизавета Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кобизский Игнатий Сергеевич
Мать ребёнка: Кобизская Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
28.09.1875
Сын: Кобизский Харитон Сергеевич
Мать ребёнка: Кобизская Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
09.11.1878
Сын: Кобизский Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Кобизская Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
03.04.1880
Дочь: (Кобизская) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Кобизская Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
22.11.1883
Дочь: (Кобизская) Стефанида Сергеевна
Мать ребёнка: Кобизская Елизавета Семеновна
Смерть
10.01.1890
Похороны
12.01.1890