Кобизский Сергей Федотович 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобизский Сергей Федотович

Место рождения

Митченки, Чернігівська область

Дата рождения

1837

Дата смерти

10.01.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кобизский Федот

Мать: не указана

Митченки, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Митченки, Чернігівська область
Бракосочетание
1866

Жена: Кобизская Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Кобизская Елизавета Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кобизский Игнатий Сергеевич

Мать ребёнка: Кобизская Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
28.09.1875

Сын: Кобизский Харитон Сергеевич

Мать ребёнка: Кобизская Елизавета Семеновна

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1878

Сын: Кобизский Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Кобизская Елизавета Семеновна

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1880

Дочь: (Кобизская) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Кобизская Елизавета Семеновна

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1883

Дочь: (Кобизская) Стефанида Сергеевна

Мать ребёнка: Кобизская Елизавета Семеновна

Митченки, Чернігівська область
Смерть
10.01.1890
Митченки, Чернігівська область
Похороны
12.01.1890
Митченки, Чернігівська область

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