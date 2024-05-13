Кобизский Игнатий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
11.02.1912
Дочь: (Кобизская) Агафия Игнатьевна
Мать ребёнка: Кобизская Мария Никитична
Рождение ребёнка
15.02.1915
Сын: Кобизский Федор Игнатьевич
Мать ребёнка: Кобизская Мария Никитична
Рождение ребёнка
30.12.1917
Сын: Кобизский Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Кобизская Мария Никитична
Рождение ребёнка
28.05.1920
Сын: Кобизский Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Кобизская Мария Никитична
Смерть
Неизвестно