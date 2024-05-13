Кобизский Игнатий Сергеевич 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобизский Игнатий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Кобизский Сергей Федотович

Мать: Кобизская Елизавета Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Митченки, Чернігівська область
Бракосочетание
1911

Жена: Кобизская Мария Никитична

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.02.1912

Дочь: (Кобизская) Агафия Игнатьевна

Мать ребёнка: Кобизская Мария Никитична

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.02.1915

Сын: Кобизский Федор Игнатьевич

Мать ребёнка: Кобизская Мария Никитична

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1917

Сын: Кобизский Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Кобизская Мария Никитична

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.05.1920

Сын: Кобизский Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Кобизская Мария Никитична

Митченки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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