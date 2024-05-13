Кобизская Елизавета Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Семен
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1866
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Кобизский Сергей Федотович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кобизский Игнатий Сергеевич
Отец ребёнка: Кобизский Сергей Федотович
Рождение ребёнка
28.09.1875
Сын: Кобизский Харитон Сергеевич
Отец ребёнка: Кобизский Сергей Федотович
Рождение ребёнка
09.11.1878
Сын: Кобизский Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Кобизский Сергей Федотович
Рождение ребёнка
03.04.1880
Дочь: (Кобизская) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Кобизский Сергей Федотович
Рождение ребёнка
22.11.1883
Дочь: (Кобизская) Стефанида Сергеевна
Отец ребёнка: Кобизский Сергей Федотович
Смерть
Неизвестно