Кобизская Елизавета Семеновна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобизская Елизавета Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Семен

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Митченки, Чернігівська область
Бракосочетание
1866

Муж: Кобизский Сергей Федотович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Супрун (Кобизская) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Кобизский Сергей Федотович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кобизский Игнатий Сергеевич

Отец ребёнка: Кобизский Сергей Федотович

Рождение ребёнка
28.09.1875

Сын: Кобизский Харитон Сергеевич

Отец ребёнка: Кобизский Сергей Федотович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1878

Сын: Кобизский Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кобизский Сергей Федотович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1880

Дочь: (Кобизская) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Кобизский Сергей Федотович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1883

Дочь: (Кобизская) Стефанида Сергеевна

Отец ребёнка: Кобизский Сергей Федотович

Митченки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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