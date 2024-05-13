Кобизская Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
11.02.1912
Дочь: (Кобизская) Агафия Игнатьевна
Отец ребёнка: Кобизский Игнатий Сергеевич
Рождение ребёнка
15.02.1915
Сын: Кобизский Федор Игнатьевич
Отец ребёнка: Кобизский Игнатий Сергеевич
Рождение ребёнка
30.12.1917
Сын: Кобизский Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Кобизский Игнатий Сергеевич
Рождение ребёнка
28.05.1920
Сын: Кобизский Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Кобизский Игнатий Сергеевич
Смерть
Неизвестно