Кобизская Мария Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобизская Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Митченки, Чернігівська область
Бракосочетание
1911

Муж: Кобизский Игнатий Сергеевич

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.02.1912

Дочь: (Кобизская) Агафия Игнатьевна

Отец ребёнка: Кобизский Игнатий Сергеевич

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.02.1915

Сын: Кобизский Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Кобизский Игнатий Сергеевич

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1917

Сын: Кобизский Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Кобизский Игнатий Сергеевич

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.05.1920

Сын: Кобизский Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Кобизский Игнатий Сергеевич

Митченки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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