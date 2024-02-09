Дуракова (Супрун) Ксения Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуракова (Супрун) Ксения Федотовна

Место рождения

Митченки, Чернігівська область

Дата рождения

21.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1891

Отец: Супрун Федот Ефремович

Мать: Супрун Екатерина Сергеевна

Митченки, Чернігівська область
Крещение
22.01.1891
Митченки, Чернігівська область
Иммиграция
?.06.1894
Упоминание
1916
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.06.1917
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
10.11.1917

Муж: Бредихин Василий Иванович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.10.1918

Сын: Бредихин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Бредихин Василий Иванович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.10.1920

Сын: Бредихин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Бредихин Василий Иванович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Развод
01.04.1923

Муж: Бредихин Василий Иванович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
08.05.1923

Муж: Дураков Сергей

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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