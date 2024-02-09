Дуракова (Супрун) Ксения Федотовна
Место рождения
Дата рождения21.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1891
Отец: Супрун Федот Ефремович
Крещение
22.01.1891
Иммиграция
?.06.1894
Упоминание
1916
Упоминание
01.06.1917
Бракосочетание
10.11.1917
Рождение ребёнка
08.10.1918
Отец ребёнка: Бредихин Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1920
Сын: Бредихин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Бредихин Василий Иванович
Развод
01.04.1923
Бракосочетание
08.05.1923
Муж: Дураков Сергей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно