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Бредихин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1917

Жена: Дуракова Ксения Федотовна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.10.1918

Сын: Бредихин Яков Васильевич

Мать ребёнка: Дуракова Ксения Федотовна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.10.1920

Сын: Бредихин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Дуракова Ксения Федотовна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Развод
01.04.1923

Жена: Дуракова Ксения Федотовна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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