Бредихин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1917
Рождение ребёнка
08.10.1918
Мать ребёнка: Дуракова Ксения Федотовна
Рождение ребёнка
18.10.1920
Сын: Бредихин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Дуракова Ксения Федотовна
Развод
01.04.1923
Смерть
Неизвестно