Лаптева (Супрунова) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.06.1960
Дата смерти19.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1960
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1980
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.12.2005
Похороны
20.12.2005