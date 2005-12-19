Лаптева (Супрунова) Наталья Николаевна 30.06.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптева (Супрунова) Наталья Николаевна

Лаптева (Супрунова) Наталья Николаевна

Место рождения

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

30.06.1960

Дата смерти

19.12.2005

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1960

Отец: Супрунов Николай Васильевич

Мать: Супрунова (Марусенко) Анна Моисеевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Мамонтово, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1980

Муж: скрыто настройками приватности

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мамонтово, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.12.2005
Мамонтово, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
20.12.2005
Мамонтово, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.