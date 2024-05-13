Супрунова (Марусенко) Анна Моисеевна 23.08.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Супрунова (Марусенко) Анна Моисеевна

Место рождения

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.08.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Место
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Рождение
23.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1959

Муж: Супрунов Николай Васильевич

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.06.1960

Дочь: Лаптева (Супрунова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Супрунов Николай Васильевич

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Супрунов Николай Васильевич

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Супрунов Николай Васильевич

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

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