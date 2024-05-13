Супрунова (Марусенко) Анна Моисеевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1959
Рождение ребёнка
30.06.1960
Дочь: Лаптева (Супрунова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Супрунов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Супрунов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
25.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Супрунов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно