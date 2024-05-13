Милютев Данил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Милютева Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
14.10.1905
Дочь: Супрунова (Милютева) Прасковья Даниловна
Мать ребёнка: Милютева Прасковья Прокопьевна
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.01.1910
Дочь: Виноградова (Милютева) Аксинья Даниловна
Мать ребёнка: Милютева Прасковья Прокопьевна
Смерть
Неизвестно