Милютев Данил 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милютев Данил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1885

Жена: Милютева Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Милютев Павел Данилович

Мать ребёнка: Милютева Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
14.10.1905

Дочь: Супрунова (Милютева) Прасковья Даниловна

Мать ребёнка: Милютева Прасковья Прокопьевна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.01.1910

Дочь: Виноградова (Милютева) Аксинья Даниловна

Мать ребёнка: Милютева Прасковья Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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