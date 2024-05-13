Виноградова (Милютева) Аксинья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1910
Дата смерти01.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910
Отец: Милютев Данил
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1929
Рождение ребёнка
18.12.1929
Сын: Виноградов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Виноградов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Кудряшева (Виноградова) Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Виноградов Андрей Александрович
Смерть
01.10.1955