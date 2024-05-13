Виноградова (Милютева) Аксинья Даниловна 19.01.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Виноградова (Милютева) Аксинья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1910

Дата смерти

01.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910

Отец: Милютев Данил

Мать: Милютева Прасковья Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
12.02.1929

Муж: Виноградов Андрей Александрович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.12.1929

Сын: Виноградов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Виноградов Андрей Александрович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Кудряшева (Виноградова) Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Виноградов Андрей Александрович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
01.10.1955
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

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