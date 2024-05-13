Милютева Прасковья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти02.07.1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1885
Муж: Милютев Данил
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Милютев Данил
Рождение ребёнка
14.10.1905
Дочь: Супрунова (Милютева) Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Милютев Данил
Рождение ребёнка
19.01.1910
Дочь: Виноградова (Милютева) Аксинья Даниловна
Отец ребёнка: Милютев Данил
Смерть
02.07.1941