Милютева Прасковья Прокопьевна 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милютева Прасковья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

02.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1885

Муж: Милютев Данил

Рождение ребёнка
1896

Сын: Милютев Павел Данилович

Отец ребёнка: Милютев Данил

Рождение ребёнка
14.10.1905

Дочь: Супрунова (Милютева) Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Милютев Данил

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.01.1910

Дочь: Виноградова (Милютева) Аксинья Даниловна

Отец ребёнка: Милютев Данил

Смерть
02.07.1941
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

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