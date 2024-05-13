Милютев Павел Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Милютев Данил
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1919
Дочь: (Милютева) Варвара Павловна
Мать ребёнка: Милютева (Вдовица) Фекла Даниловна
Рождение ребёнка
13.09.1922
Дочь: (Милютева) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Милютева (Вдовица) Фекла Даниловна
Бракосочетание
22.11.1922
Смерть
1926