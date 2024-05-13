Милютев Павел Данилович 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМилютев Павел Данилович

Милютев Павел Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Милютев Данил

Мать: Милютева Прасковья Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.02.1919

Дочь: (Милютева) Варвара Павловна

Мать ребёнка: Милютева (Вдовица) Фекла Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.09.1922

Дочь: (Милютева) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Милютева (Вдовица) Фекла Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
22.11.1922

Жена: Милютева (Вдовица) Фекла Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1926
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.