Милютева (Вдовица) Фекла Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1919
Дочь: (Милютева) Варвара Павловна
Отец ребёнка: Милютев Павел Данилович
Рождение ребёнка
13.09.1922
Дочь: (Милютева) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Милютев Павел Данилович
Бракосочетание
22.11.1922
Смерть
Неизвестно