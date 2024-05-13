Милютева (Вдовица) Фекла Даниловна 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милютева (Вдовица) Фекла Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.02.1919

Дочь: (Милютева) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Милютев Павел Данилович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.09.1922

Дочь: (Милютева) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Милютев Павел Данилович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
22.11.1922

Муж: Милютев Павел Данилович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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